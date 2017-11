Josephat uit Tanzania: Als Albino in Afrika stierf je niet, je verdween

Staadegaard was in Tanzania voor het SBS-programma De Uitdaging, waarin samen met het Liliane Fonds een kindertehuis voor albino's werd gebouwd. Omdat de Brabander zich het lot van deze kinderen bijzonder aantrekt, besloot hij samen met Torner de Josephat Torner Foundation Europe op te richten. Om de stichting meer bekendheid te geven, is Torner nu een aantal weken in Nederland, als gast van Staadegaard.



Torner heeft er zijn levensmissie van gemaakt om op te komen voor albino-kinderen. Zo zat hij vorige week in Stockholm nog naast Benny Anderson van Abba, als gast in de populaire Scandinavische talkshow Skavlan. Vijf jaar geleden speelde Torner ook een hoofdrol in de veelgeprezen documentaire In the shadow of the sun van de Brit Harry Freeman.