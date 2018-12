Jos Brech voor de rechter: gaat hij verklaren over dna op Nicky's kleding?

Vandaag begint de rechtszaak tegen Jos Brech, verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Voor het eerst staan de ouders van de 11-jarige jongen die in 1998 overleed oog in oog met de verdachte. Vanaf 10.00 uur doen onze verslaggevers in dit artikel live verslag van de zaak.

Justitie verdenkt de Limburger van doodslag, ontvoering, verkrachting en het bezit van kinderporno. Tijdens de pro forma-zitting in de rechtbank van Maastricht wordt de stand van het onderzoek besproken en mogen de advocaat van Brech, de verdachte zelf en justitie hun zegje doen.

'100 procent match’

De grote vraag in deze zaak is: hoe komt Brechs dna op de kleding van Nicky? Het gaat om een ‘100 procent match’. De 56-jarige Limburg ontkent iedere betrokkenheid: ,,Het standpunt van mijn cliënt is: ik heb hem niet gedood, niet seksueel misbruikt en niet ontvoerd”, zei zijn advocaat Gerald Roethof vorige maand. Het is onduidelijk of Brech vandaag al uitleg geeft over zijn dna op Nicky's onderbroek.

Roethof zal waarschijnlijk vragen om zijn cliënt vrij te laten, vanwege de onduidelijkheid over Nicky's doodsoorzaak en het in zijn ogen zwakke dna-bewijs. Maar justitie wil dat de man in voorlopige hechtenis blijft. Brechs dna zou op 17 plekken op Nicky's onderbroek en pyjama gevonden zijn.