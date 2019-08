Jos Brech keert terug naar Brunssummerheide

Verdriet is aan een boom gespijkerd, op de Brunssummerheide. Hier lieten de opa en oma van Nicky Verstappen boodschappen achter op witte bordjes die hangen aan een stam, op de plek waar hun kleinkind 21 jaar geleden dood werd gevonden. ‘Geen kind is zo aanwezig als een kind dat wordt gemist’, schreven ze op. En die harde werkelijkheid: ‘Nog steeds niets’. Jaartallen, maanden en dagen staan erbij. De tijd zonder Nicky, de tijd zonder antwoorden.



Die vreet ook aan zijn ouders, die dinsdag terugkeren naar de Brunssummerheide voor een nieuw hoofdstuk in de rechtszaak tegen Jos Brech. Een bezoek aan de heide, een zogenoemde schouw, moet de rechters meer gevoel geven bij de afstanden die in het onderzoeksdossier worden genoemd. Twee officieren zullen alle plekken aanwijzen: de tent waar Nicky voor het laatst werd gezien, het perceel met de dennenbomen waar hij verderop werd gevonden en de routes die deze twee plekken aan elkaar verbinden.



In het weidse natuurgebied zullen ze zien dat de afstanden groot zijn. Zo ligt er meer dan een kilometer tussen de tent van Nicky en zijn vrienden en de plek waar hij een dag later dood gevonden werd. Hemelsbreed is het korter, maar die route is moeilijk begaanbaar. Om zulke feiten zal het gaan bij het rechtbankbezoek aan de heide. Niet om al die emoties, ook al moeten ze straks voelbaar zijn.