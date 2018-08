'Jos Brech is weloverwogen naar Spanje gegaan'

Moeder Nicky ‘heel erg opgelucht’: We willen graag antwoorden hebben

7:37 De moeder van de op 11-jarige leeftijd overleden Nicky, Berthie Verstappen, is ‘heel erg opgelucht’ dat Jos Brech opgepakt is. ,,We waren bang dat hij zich zo zou verstoppen dat het nog maanden zou duren voordat ze 'm tegenkwamen of konden vinden”, zegt ze in het NOS-programma Met het oog op morgen.