Jos Brech: Ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd, gedood of misbruikt

video / live twitterTijdens de eerste zitting in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen, heeft verdachte Jos Brech even gesproken en gezegd dat hij ‘niet de persoon is die Nicky heeft ontvoerd, gedood of misbruikt'. Wel geeft hij bezit van kinderporno toe. Verslaggever Niels Klaassen twittert vanuit de rechtbank in Maastricht.

De familie van Nicky, veel journalisten en tal van belangstellenden (onder wie mensen die hebben meegewerkt aan het dna-onderzoek) hebben in spanning gewacht op de start van de rechtszaak. De grote vraag in deze zaak is: hoe komt Brechs dna op de kleding van Nicky? Het gaat om een ‘100 procent match’. Het gaat vandaag om een pro forma-zitting, nog niet inhoudelijk dus. Berthie, de moeder van Nicky, zijn zus Femke en zijn vader Peter zitten twee meter achter de verdachte van de dood van hun zoon en broertje.

Begrip

Brech (rode trui, spijkerbroek, baardje) oogt rustig. Bij binnenkomst keek hij niet de zaal in, waar ook de familie van Nicky zit. De officier van justitie vraagt om begrip voor de radiostilte die er was sinds de aanhouding van Brech. ,,Deze verdachte is de donor van de dna-sporen op Nicky, deze verdachte kan dat verhaal vertellen, deze verdachte heeft dat tot nu toe niet gedaan.’’

Jos Brech neemt het woord: ,,Ik ben me zeer welbewust dat het heel moeilijk moet zijn voor de familie, zijn gemis en overlijden. Dat moet heel veel pijn doen, en veel verdriet geven. Dat moet moeilijk zijn, maar ik vind het ook moeilijk om de feiten te horen waarvan ik verdacht word, en te zien dat ik daardoor in detentie zit. Ik heb al eerder gezegd: ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd. Maar de kinderporno op mijn computer heb ik wel opgeslagen en bekeken.” En nee, Brech geeft aan vandaag niet te gaan verklaren hoe zijn dna op het lichaam van Nicky is gekomen.

Kinderporno

Justitie verdenkt Limburger Brech van doodslag, ontvoering, verkrachting én het bezit van kinderporno. Tijdens de pro forma-zitting vandaag wordt de stand van het onderzoek besproken en mogen de advocaat van Brech, de verdachte zelf en justitie hun zegje doen.

Roethof zal waarschijnlijk vragen om zijn cliënt vrij te laten, vanwege de onduidelijkheid over Nicky's doodsoorzaak en het in zijn ogen zwakke dna-bewijs. Maar justitie wil dat de man in voorlopige hechtenis blijft. Brechs dna zou op 17 plekken op Nicky's onderbroek en pyjama gevonden zijn.