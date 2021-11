Jos Brech hoort vandaag strafeis, ‘kluisverklaring’ Brech naar buiten

LIVE UPDATEJos Brech hoort vandaag welke straf wordt geëist tijdens het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen. Brech wordt ervan verdacht het 11-jarige jongetje te hebben ontvoerd en misbruikt, bij dat misbruik zou Nicky zijn overleden. Zijn op schrift gestelde verklaring is door advocaat Roethof naar buiten gebracht, maar van de ‘kluisverklaring’ zijn hele delen onleesbaar gemaakt.

Vandaag zal ook de pleegdochter van de zus van Jos Brech een verklaring afleggen. Vorige week werd duidelijk dat de biologische moeder van het kind aangifte deed, omdat Brech zou hebben gezegd 'wel eens verliefd te zijn geweest', en wel op ‘Nicky'. Advocaat Gerald Roethof zegt dat het pleegkind dat ontkent. Roethof wil dat het kind achter gesloten deuren gehoord wordt, omdat het kind kwetsbaar is. Ze is vanwege haar connectie met Brech ‘enorm gepest en geplaagd'. Maar de aanklagers zijn daar op tegen. De familie Verstappen zou wat Roethof betreft wel mee mogen luisteren.

Inmiddels is ook de veelbesproken ‘kluisverklaring’ opgedoken. De aanlager zegt gisteren een op papier gezette verklaring van Brech te hebben ontvangen. ,,Met Sinterklaas wordt ook gezongen: daar is ‘ie dan eindelijk,” zegt de aanklager. Alleen: van de twee pagina’s is ongeveer twintig procent wit gebleven en tachtig procent zwart gemaakt, zegt de aanklager. ,,Het lijkt erop dat het een brief is, het eerste deel is helemaal zwart, wat wit wordt in een gedeelte van een zin.” In een lopende zin wordt het verhaal ook weer zwart gemaakt.

De verklaring werd vastgelegd voor Brech de kans had het dossier in te zien, zodat hem later niet verweten zou kunnen worden dat hij zijn verhaal afstemde op het dossier. Brech noemde het eerder een ‘troefkaart', maar die speelde hij tijdens de eerdere inhoudelijke behandeling van zijn zaak nooit uit.

Peetje

Tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak, die vorige week begon, sprak Peetje Verstappen, de vader van Nicky, Jos Brech toe. ,,Niemand weet hoeveel verdriet wij hebben. Ons leven is niet normaal.” Hij vertelde dat voor de familie ‘geen straf hoog genoeg is'. Peetje, zijn vrouw Berthie en dochter Femke zijn ervan overtuigd dat Brech de man is die de dood van hun zoontje op zijn geweten heeft.

Maar Brech ontkende dat vorige week nog maar eens, snotterend. Hij zou Nicky hebben gevonden tijdens een plaspauze op de Brunssummerheide en er uiteindelijk in paniek vandoor zijn gegaan. Over die verklaring toonde hij zich vorige week een stuk loslippiger dan bij de behandeling van zijn zaak in eerste aanleg. Hij gaf meer uitleg en rolde op een gegeven moment zelfs over de grond, om te laten zien hoe hij het lichaam van Nicky na het vinden zou hebben gedraaid.

In eerste aanleg vond de rechtbank de verklaring van Brech overigens niet geloofwaardig: Brech kreeg 12,5 jaar cel.