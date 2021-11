Jos Brech heeft ‘baat bij slecht geheugen’ zegt OM, strafeis in zaak Nicky Verstappen volgt vandaag

Zelf blijft Brech erbij: hij ging fietsen, in 1998, moest plassen, zag ‘iets', en stuitte uiteindelijk op het lichaam van Nicky Verstappen, dat verscholen lag in een perceel met sparren op de Brunssummerheide. Hoe kwam hij nu bij toeval precies terecht op net die besloten plek? ,,Stel uzelf de vraag, hoe logisch is dat?” Dat stellen de advocaat-generaals (AG's), die vandaag in een zes uur durend verhaal elk detail van de zaak Nicky Verstappen onder de loep nemen.

En het OM geeft haar lezing, over het lot van Nicky, nadrukkelijk niet de zaak Verstappen. Want Nicky was het kind van Peetje en Berthie, een broertje, een vriendje ook, dat nog dagelijks gemist wordt. ,,We gaan ervan uit dat Nicky voor zijn dood is misbruikt. We gaan uit van een niet-natuurlijke dood die geen sporen achterliet. Het is niet nodig dat wij van uur tot uur weten wat er is gebeurd. Het gaat wél om bewijs.” Dat is er, aldus de aanklagers. Nicky was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats. En Brech was de ‘verkeerde man’, die Nicky van zijn vrijheid beroofde, hem misbruikte, en doodde om dat misbruik te verdoezelen.

Uitgestoken hand

Dat beeld kon Brech niet wegnemen, stelt het OM. Hij gaf in dit hoger beroep weliswaar meer openheid van zaken, maar pakte de ‘uitgestoken hand’ om uitgebreid te vertellen niet aan. Er werd een tweede videoverklaring gedeeld, gisteren mailde Gerald Roethof plots de ‘kluisverklaring’ waar zo vaak om werd gevraagd. De verklaring - het blijkt een brief - werd vastgelegd voor Brech de kans had het dossier in te zien. Zo kon hem later niet verweten worden dat hij zijn verhaal daarop afstemde. Brech noemde het een ‘troefkaart’, maar die speelde hij tijdens de eerdere inhoudelijke behandeling van zijn zaak dus nooit uit. Alleen nu hij dan wél naar buiten kwam, bleek tachtig procent ervan zwartgemaakt.

Zo bleven weer vragen openliggen. Met opzet, gelooft het OM. ,,Brech weet heel goed wat hij wil en niet wil, laat zich niet van de wijs brengen. Hij is zich bewust van het advies van zijn advocaat.” En, zo klinkt het, Jos Brech heeft baat bij zijn slechte geheugen. Een aantal details kan hij zich wel herinneren - soms remt Roethof Brech dan af - andere details juist weer niet. ,,Het handelen van verdachte is beter te verklaren vanuit een schuldscenario, dan vanuit een onschuldscenario.” Daarin past ook de verdwijning van Brech naar Spanje, terwijl Brech eigenlijk in Frankrijk een bestaan op zou bouwen. Een vlucht, aldus het OM.

Moordenaar Bekir E. was in tegenstelling tot Brech heel helder over zijn herinneringen, van toen ze samen vastzaten. E. zegt dat Brech aan hem opbiechtte dat het ‘niet de bedoeling was’ dat Nicky de dood vond op de Brunssummerheide. In de loop van de dag moet blijken hoe de AG's zijn verhaal wegen.

Gevonden

Hoe het jongetje werd gevonden, laat in elk geval zien dat Nicky slachtoffer werd van een misdrijf, zegt het OM. Hij lag erbij alsof hij was neergelegd. Zijn onderbroek zat binnenstebuiten. Het ligt niet voor de hand dat Nicky die zelf zo aantrok. ,,De onderbroek is zo genaaid dat het binnenstebuiten dragen het draagcomfort aanzienlijk vermindert”, aldus de AG.

Op de onderbroek werden ook nog eens de meeste dna-sporen van Brech aangetroffen, op 19 van 32 vlakken van de stof die werden onderzocht. Ook werd daarop een haar gevonden. Bij elkaar volgens het OM al voldoende om misbruik te bewijzen. Hoewel Roethof er steeds op hint dat die sporen op een of andere manier op een andere plek terecht zouden kunnen zijn gekomen, benadrukt het OM dat deskundigen daar níét van uitgaan. Zij vinden dat ‘onwaarschijnlijk'. En áls Brech wel zou verklaren Nicky te hebben betast en gepenetreerd - ‘stel dat hij dat deed’, zegt de AG - dan zou dat heel goed passen bij de gevonden sporen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De ouders van Nicky Verstappen vanochtend in de rechtbank. Dochter Femke kwam vandaag niet. © ANP

Toch is het nog altijd onduidelijk hoe Nicky nu precies stierf. Geen deskundige durft met zekerheid een doodsoorzaak vast te stellen, maar de deskundigen sluiten ook niet uit dat Nicky door een misdrijf, verstikking, om het leven kwam. Eerder werd Brech vrijgesproken van ‘gekwalificeerde doodslag’, die wordt gepleegd om een misdrijf - in dit geval het misbruik en de ontvoering van Nicky - te verdoezelen. Maar het OM wijst erop dat het Hof in Arnhem in de zaak die bekend kwam te staan als de ‘moord zonder lijk’ toch tot een veroordeling kwam. En het OM vindt dat er voldoende bewijs is, dat Brech Nicky om het leven bracht om het misbruik te verdoezelen. ,,Er laat zich geen scenario bedenken waar de doodslag helemaal losstaat van het seksueel misbruik.”

En, stelt het OM, Brech past precies in het profiel van de dader. Hij kende de Brunssummerheide - opvallend genoeg werd Nicky gevonden in het enige afgezette gedeelte van de heide. En Brech had een verleden. In de jaren 80 pakte Brech jongetjes van achteren vast en greep met zijn hand in hun broek. De kinderen vertelden hoe hij dreigde, een jongetje dat weg wilde rennen greep hij bij zijn arm en trok hij terug. Zijn seksuele voorkeur voor kinderen is altijd gebleven, blijkt ook wel uit de kinderporno die op Brechs computer werd aangetroffen.

Eerder kreeg Brech 12,5 jaar cel voor het ontvoeren en misbruiken van Nicky, met de dood tot gevolg.

Bekijk hieronder onze eerdere video’s over de zaak: