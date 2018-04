Jort Kelder: 'Op het schavot met de Schiphol-dader'

Schiphol doet onderzoek naar storing

14:34 Schiphol onderzoekt wat er is misgegaan na de grote stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost. De luchthaven werd niet rechtstreeks getroffen, maar toch was er sprake van een storing in de inchecksystemen. Daardoor ontstond er chaos op Schiphol: vele tientallen vluchten zijn vertraagd of gecanceld.