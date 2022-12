Jorrit zakte door het ijs met geleende rolstoel en moet 5500 euro betalen

Jorrit (34) kón zijn rolstoel niet verzekeren, maar krijgt van gemeente wel enorme rekening gepresen­teerd

Jorrit Lever (34) uit Lexmond is volledig afhankelijk van zijn rolstoel, een handbewogen exemplaar met een losse duwmotor dat hij in bruikleen heeft van de gemeente. Maar als door een ongelukje de accu beschadigt, blijkt hij via hen niet verzekerd te zijn. Voor de reparatiekosten - zo'n 5500 euro - moet de familie dus zelf opdraaien.

23 januari