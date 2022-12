Joris (9) blijft Joris, ook met kanker: ‘Ik mag geen rauw vlees, maar die artsen eten allemaal filet americain’

Nederland­se bevolking maakt groeispurt: ‘Samenle­ving gaat veranderen’

De Nederlandse bevolking lijkt in sneltreinvaart verder te groeien naar 18 miljoen inwoners in 2024 en 19 miljoen in 2034. Dat voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Migratie en een langere levensduur zijn verklaringen voor de groeispurt.

16 december