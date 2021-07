Jordy (22) werd in val gelokt, mishandeld en beroofd van Rolex: vader looft 10.000 euro uit

Jordy kreeg op zijn 16e een zware psychose. Inmiddels is die chronisch. Daarom is hij in behandeling bij de psychiatrische instellingen Altrecht en Fivoor. ,,Hij heeft last van stemmen en tikgeluiden in zijn hoofd”, vertelt zijn vader Martinus Koetzier. Hij woont daarom nog thuis, soms bij Marinus, soms bij diens ex-vrouw. ,,Hij bleef maar op zijn kamer zitten door zijn klachten en wij probeerden hem uit alle macht naar buiten te krijgen.”