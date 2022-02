Joost verloor zijn broer in Nederlands-Indië: ‘Eigenlijk is hij voor niks gestorven’

Vlak voor haar tiende verjaardag werd de vader van Rina gefusil­leerd: ‘Ik heb nog nooit zó hard gehuild’

In de oorlog verspreidde Rina Prohn dagelijks ‘De Nederlander’, een illegaal krantje dat haar vader Machiel (47) op zolder drukte. Ze was pas 7 jaar en een van de jongste koeriers van het verzet in Rotterdam. Het verhaal van Prohn is één van de tien verhalen die schuilgaan achter de namen op het monument ‘Moeder’ langs de N217. Het museum Hoeksche Waard heeft deze verhalen nu samengebracht in een boek.

29 juni