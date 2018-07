Jongetje bewusteloos op bodem zwembad in Hengelo gevonden

Het jongetje, van ongeveer 6 jaar oud, werd door een van de bezoekers gevonden. „Hoelang hij al op de bodem lag, weten we niet”, zegt woordvoerder Martin Poorthuis van de gemeente Hengelo, die verantwoordelijk is voor de woordvoering van het zwembad.

Nadat de bezoeker alarm sloeg, werd het kind uit het water gehaald door een badmeester. Hij begon, met de hulp van een bezoekster die als verpleegkundige werkt, te reanimeren. „Er is snel en adequaat gehandeld. Het jongetje ademde snel weer”, aldus Poorthuis. Het kind is ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Ook is het niet duidelijk wat er precies is gebeurd.