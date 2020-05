Jongetje (9) zwaargewond aan been na aanval door twee tieners in Tiel

Deze jongen was in het park aan het spelen toen hij twee oudere jongens tegen kwam. De jongen werd in een vechtkuil geduwd en geslagen en geschopt door een jongen die tussen de 12 en 14 jaar oud zou zijn.



Het slachtoffer kon niet meer zelfstandig overeind komen. Een andere jongen, die daar toevallig aan het spelen was, heeft de vader van het slachtoffer gewaarschuwd. In het ziekenhuis blijkt dat de jongen ernstig beenletsel heeft opgelopen.



De jongen die het letsel veroorzaakt zou hebben is licht getint, 1.60 à 1.65 meter lang en ongeveer 12 à 14 jaar oud. Een andere jongen, die hem in de kuil heeft geduwd, heeft een blanke huidskleur, lang blond haar tot aan zijn oren en zou mogelijk iets jonger zijn.



De politie roept ouders en kinderen op die mogelijk meer over de zaak weten op om contact op te nemen met de politie.