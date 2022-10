Jongetje (2) overleden na ongeluk motorcrossbaan: ‘We zijn er stil van’

Het 2-jarige jongetje dat gisteren ernstig gewond raakte bij een ongeluk op de motorcrossbaan in het Groningse Marum, is aan zijn verwondingen overleden.

Dat laat zijn familie via Facebook weten. Ook de 35-jarige vader van het slachtoffer liep ernstige verwondingen op. Hij maakt het naar omstandigheden goed. De motorrijder werd eveneens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde toen een 19-jarige motorcoureur bij een sprong naast de baan belandde en bovenop de vader en zijn zoon terecht kwam. Het jongetje ving de grootste klap op.

‘Stil van’

Het jongetje, Stefan, was volgens zijn familie dol op crossen. ‘Hij kon ook niet wachten om naar de crossbaan toe te gaan. Wat gisteren een leuk uitje samen moest worden is uitgelopen op een ramp’, deelt zijn moeder in een bericht op Facebook. Het jongetje is na de klap niet meer bij bewustzijn geweest. ‘We zijn er stil van, maar we gaan hier met ons drieën uit komen als gezin.’ Het gezin heeft ook een dochtertje, dat ouder is dan Stefan.

De politie laat zondag weten nog bezig te zijn met het onderzoek en geen mededelingen te kunnen doen over de toedracht van het ongeval. De familie van het jongetje wil graag in contact komen met de motorcrosser. ‘Want deze jongen is ook in een nachtmerrie gekomen en we verwijten hem helemaal niks.’

Het 2-jarige slachtoffer en zijn 35-jarige vader komen uit de Friese gemeente Tytsjerksteradiel. De motorcrosser komt uit gemeente De Fryske Marren.

Tunnel

Voorzitter Henk Hulshoff van Motorclub Marum zegt tegen RTV Noord dat de coureur na meerdere sprongen achter elkaar de controle over zijn motor verloor. ,,Zijn motor belandde voor de tunnel waar op dat moment de vader met zijn zoontje uit kwam lopen. Het is geen plek waar mensen staan te kijken. Je loopt er alleen langs.’’

De club is zeer aangeslagen door het tragische ongeval. De crossbaan blijft vandaag gesloten, en mogelijk ook de rest van het seizoen.

'Dag met een zwarte rand’

Locoburgemeester Bé Schollema spreekt van een ‘dag met een zwarte rand’. ,,Een prachtige dag is geëindigd in een tragedie. Dit noodlottige ongeluk heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de familie van het jongetje en zijn vader die zwaargewond is geraakt. Wij wensen hen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Daarnaast is de verslagenheid onder de leden van Motorclub Marum groot, evenals onder de bezoekers. Wij staan in nauw contact met de club om er voor hen te zijn.”