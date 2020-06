Jongeren op de vuist bij recreatieplas: ‘Ze kunnen niet met en zonder elkaar’

Snapchat

Op filmpjes die op social medium Snapchat rouleerden was te zien dat er door groepen jongeren over en weer hard geschopt en geslagen werd. Wat de achtergrond van de vechtpartijen is, is nog onduidelijk.

Of Leisurelands aangifte doet bij de politie, moet nog besloten worden. ,,We gaan nu bekijken hoe we dit aanpakken. We hebben in beeld om wie het gaat, dat is niet zo moeilijk. We gaan misschien in gesprek met ouders, en we kijken - in overleg met de politie en gemeente - of gebiedsverboden een optie zijn en wat er nog meer mogelijk is.’’