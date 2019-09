Jongeren mishandelen echtpaar op tuinfeest dochter: ‘Ik ben mezelf niet meer en slaap slecht’

Moeder na zitting rond mishande­ling ‘camping­jon­ge­tje’ gearres­teerd

14:14 De 36-jarige moeder die drie jaar cel kreeg voor het ernstig mishandelen van haar achtjarige zoontje op een camping in Winterswijk in 2017, is vandaag na een zitting bij het hof in Arnhem gearresteerd. Ze moet in Duitsland nog een straf van tweeënhalf jaar uitzitten voor het mishandelen van haar oudste zoon.