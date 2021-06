Jongeren hebben nog steeds behoefte aan verhalen, alleen krijgen ze die nu op een andere manier binnen

Het zal u misschien ontgaan zijn, maar we zitten midden in de Boekenweek. Door de coronamaatregelen kunnen veel evenementen niet doorgaan, of ze moeten anders – online. Op middelbare scholen is een fysieke gastles wel weer mogelijk. En op maandagmorgen stond ik plotseling in een vol klaslokaal, tegenover dertig pubers die enkele tellen daarvoor, op mijn verzoek, haarfijn uitlegden waarom ze een pleurishekel aan lezen hebben.



Ik moest ze overtuigen, en dat is geen sinecure, kan ik u vertellen. Het enige wat in mijn voordeel werkt, is dat ik op een rapper, profvoetballer of drugsdealer lijk. De strekking van mijn boodschap: lees romans. Ze vergroten je algemene kennis, maken je sociaal vaardiger en je krijgt later verkering met de mooiste meisjes of jongens.