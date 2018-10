Jongeren blokkeren A2 bij Eindhoven: politie heeft daders in vizier

'Snelweg op slot, maatje! Niks aan de hand, file!', roept de maker van het filmpje hard, terwijl er vijf andere auto's voor hem stilstaan. De inzittenden zijn uitgestapt en lijken de stunt prachtig te vinden. Achter hen ontstaat een kleine file van tientallen auto's. De politie vermoedt dat dit op vrijdag 5 oktober is gebeurd. ,,Het lijkt erop dat dezelfde groep toen al bij collega's bekend was na meldingen over asociaal rijgedrag. Dat was niet op de snelweg. Daarbij zijn ook al bekeuringen uitgedeeld en kentekens genoteerd'', zegt de woordvoerder.

Nieuw

Hij vermeldt daar ook bij dat het incident dat in dit filmpje te zien is, nieuw is voor de politie. ,,Dat is op 5 oktober niet geconstateerd. We gaan nu eerst onderzoeken of het inderdaad om 5 oktober gaat en om dezelfde groep. Sowieso wordt het filmpje verder onderzocht en we gaan ervan uit dat de betrokkenen zich uiteindelijk moeten verantwoorden.''



De reacties onder de video zijn niet mals. Vele reageerders zien er de lol niet van in en vinden dat het hard bestraft moet worden. Er wordt ook verwezen naar de 'blokkeerfriezen', al wekken die meer sympathie op. 'Doe mij dan maar 34 blokkeerfriezen, als ik een keuze had. Die hadden er nog een bepaald maatschappelijk doel bij,' zegt iemand.