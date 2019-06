Jongens stelen hond en dumpen beestje in geparkeerde auto, baasje is woest

updateDe 14-jarige witte herdershond Snowy is zichzelf niet sinds ze afgelopen nacht door twee jongens uit de tuin van haar baasje in Goes werd meegenomen en even verderop werd gedumpt in een opengebroken auto. Eigenaresse Joke Jansen: ,,Ze is normaal gek op eten, maar vanavond tijdens de barbecue is ze niet eens komen snuffelen.”

De eigenaresse is woest op de vermoedelijke daders. De politie verdenkt twee jongens (16 en 17 jaar) ervan dat ze spullen stalen en een spoor van vernielingen achterlieten in Goes. Zo werden diverse auto’s beklad met gestolen verf en kliko’s in brand gestoken. Ook werd een kindercrossfietsje gestolen. Op een bedrijventerrein reed het duo vrolijk rond met een heftruck en stalen ze een scootmobiel.

Jansen heeft vier honden. Snowy slaapt in een hondenhok in de tuin sinds ze haar ontlasting niet meer op kan houden. Ook is ze zo goed als doof. Toen Jansen vanochtend rond 07.00 in de tuin kwam om de hond uit te laten, was het beestje nergens te bekennen. ,,Normaal is ze nogal van de klok, maar nu zag ik haar niet. Toen ik in een kaassoufflé trapte en overal ijs en kroketten zag liggen, dacht ik even dat ze in het schuurtje uit de vriezer aan het vreten was. Maar toen ze daar ook niet was, raakte ik volledig in paniek.”

Volledig scherm Snowy © Joke Jansen

Ravage

Haar man sprong op zijn fiets en ging op zoek naar Snowy. Jansen belde ondertussen de politie. ,,Terwijl ik met die agente sprak, kwam er een melding van iemand binnen die een witte herdershond in zijn auto had gevonden. Ik dacht nog: ‘dat kan niet, want dan moet ze erin getild zijn’.”

Het bleek toch te kloppen. Behalve haar hond werden in de auto ook nog bakken ijs uit haar vriezer aangetroffen. ,,Het was een ravage in die auto, dat wil je niet weten.”