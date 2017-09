Jongens mishandelen fietsster en filmen geweld met mobieltje

Tas met euthanasieset aan voordeur zet politie voor raadsel

15:51 Een euthanasieset in een plastic tas van een apotheek zet de Rotterdamse politie voor een raadsel. Een wijkbewoner in Rotterdam-West deed een paar dagen terug vroeg in de ochtend de bizarre vondst en schakelde de wijkagent in. De dodelijke medicatie was nog niet gebruikt.