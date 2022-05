Jongen toont blote kont op straat, Google grijpt in

Heeft buurman een wietkweke­rij? Zo zorgt telefonist van Meld Misdaad Anoniem dat jij veilig blijft

Exact 530 vuurwapens, 479 slag- of steekwapens en 538.539 hennepplanten. Zo veel is er in 2021 van straat geplukt dankzij het (voorbereidende) werk van Meld Misdaad Anoniem. Zoals de naam al doet vermoeden, blijft deze organisatie ook zelf het liefst anoniem. Tóch kreeg het AD een kijkje achter de schermen.

12 mei