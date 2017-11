Jongen (18) opgepakt voor ontucht met 4-jarig meisje in Langenboom

De politie kan nog niet aangeven wat er precies is gebeurd en zegt desgevraagd 'niet meer te weten dan in het persbericht staat'. De afdeling Zeden van de recherche onderzoekt de zaak.

In Langenboom zeggen verschillende dorpsbewoners dat de ontucht zaterdagmiddag is gebeurd op het sportpark van SES aan de Dennendijk. Het meisje zou op het terrein van de voetbalclub aan het spelen zijn geweest, waarna de jongen zich aan haar vergreep.

De zedenzaak is het gesprek van de dag in het kleine dorp in het noordoosten van Brabant. Er gaan verschillende geruchten rond over wie de aangehouden verdachte precies is, maar de politie kan daar geen verdere mededelingen over doen.