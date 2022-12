Jongen (17) doodgeschoten in Amsterdam, twee verdachten opgepakt

Hulpdiensten werden rond 22.30 uur gealarmeerd voor het incident aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de jongen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Het is nog onduidelijk waar de schietpartij precies heeft plaatsgevonden. De politie onderzoekt of het in een hal of in een woning was, aldus een woordvoerder.