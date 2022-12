Jongen (16) aangehouden voor doodschieten Roffinho (17), die al werd bedreigd in drillrapscene

Bizarre vlucht op fatale dag voor ‘Meneer Henk’: ‘Hij zat daar maar te blowen en ik wist niet wat ik moest doen’

NIJMEGEN - Terwijl Henk Bos (62) op 26 mei 2021 stervende was in zijn huis aan de Gildekamp, probeerden de 19-jarige verdachte en zijn 21-jarige vriendin en medeplichtige met zijn bankpas te betalen in een luxe hotel in Zwolle. Ze keerden diezelfde dag terug naar Nijmegen en kochten er wiet en boodschappen van zijn geld. Een reconstructie van een bizarre vlucht op de fatale dag van ‘Meneer Henk’.

