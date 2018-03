Jongen (14) moordde ouders gewetenloos uit om aan thuissituatie te ontsnappen

Advocaat Robert Snorn, die de jongen bijstaat, had twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling voor vrijspraak van moord gepleit. Volgens hem gebeurde het allemaal in een opwelling en was er dus sprake van doodslag. ,,Hij wordt nu wel heel erg afgeschilderd als een gewetenloze moordenaar,'' zei Snorn vanmiddag. ,,Dat herken ik niet in hem.''



De rechter is het niet met de raadsman eens; de jongen had genoeg kans om over zijn daad na te denken. Voordat hij op de overloop ging staan, had hij eerder op de dag immers ook al een uur lang bij het bed van zijn ouders gestaan met mes in de hand. Bovendien had hij vrienden over zijn plannen verteld. Waarom zij niet hebben ingegrepen is overigens onduidelijk.