Jongeman belandt met arm in papierpers van Jumbo

update OM: 'ontmaske­raar' Joran van der Sloot moet cel in voor ramkraak

16:09 Patrick van der Eem, de man die in 2008 Joran van der Sloot ontmaskerde in het misdaadprogramma van Peter R. de Vries, moet van justitie 2,5 jaar de cel in. Hij zou betrokken zijn geweest bij twee autodiefstallen, een inbraak, een ramkraak en een poging ramkraak in Deventer en Apeldoorn. Van der Eem ontkent in alle toonaarden.