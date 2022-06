Jonge rokers over duurdere peuken: ‘De overheid moet zich hier niet mee bemoeien’

Cas hackt informatie­bord boven A2: ‘Dit bord is niet beveiligd, stel wachtwoord in. Groetjes :)’

Automobilisten op de A2 bij Utrecht stonden afgelopen november wel even raar te kijken toen er een nogal merkwaardige tekst boven de weg verscheen. In plaats van de laatste verkeersinformatie stond er ineens: ‘Dit bord is niet beveiligd’. De afzender blijkt ethisch hacker Cas te zijn.

9:58