Jonge meiden over hockeytrainers: ‘Megaveel drank en dan het bed in lokken’

video Rechtszaak tegen vader ontvoerde Insiya van start, verdachte stuurt zelfs geen advocaat

10:07 Shehzad Hemani, de vader van de nu 6-jarige Insiya die zijn dochter vier jaar geleden liet ontvoeren en naar India liet brengen, is zoals verwacht niet bij de rechtszaak tegen hem aanwezig. Ook zijn medeverdachte neef Imran S. is er niet. Opvallender is dat beiden zelfs geen advocaat naar de rechtbank in Amsterdam hebben gestuurd. De zaak is net begonnen. De mannen zullen bij verstek worden berecht.