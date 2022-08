Jong meisje en man gewond bij speedbootongeluk op Oldambtmeer in Groningen

Boerenorga­ni­sa­ties met elkaar in overleg om ‘op een lijn te komen’

Boerenorganisaties gaan woensdag opnieuw met elkaar om tafel, zegt Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force (FDF). Volgens hem sluiten alle boerenpartijen aan om samen ‘op één lijn te komen’ na onenigheid afgelopen week toen LTO Nederland toezegde een verkennend gesprek met het kabinet over het stikstofbeleid bij te wonen. LTO bevestigt aan te schuiven bij het boerenoverleg. Of Agractie er woensdag ook bij kan zijn, is nog niet bekend.

1 augustus