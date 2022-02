Jonathan van der L. gebruikte kerkdonaties voor luxe reisjes, auto's en callgirl

Syriëgan­ger Angela B. krijgt 4,5 jaar cel: ‘Ze heeft bewust voor IS gekozen’

Syriëganger Angela B. (26) is vrijdag veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf. De rechtbank in Rotterdam acht haar schuldig aan deelname aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van terroristische misdrijven.

18 februari