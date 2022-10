Jonathan (58) stapte uit geloofsgemeenschap: ‘Ik heb in een sekte geleefd’

Luchtbal­lon botst op een haar na tegen een huis: ‘Pas op, dat gaat niet goed!’

„De honden begonnen ineens te blaffen, meteen zag ik waarom”, zegt Jouke de Vries over een hachelijke situatie, zaterdag in Alstätte bij Enschede. Hij zag vanuit zijn tuin hoe een ballonvaarder z’n enorme vaartuig nog net over het huis van zijn buren loodste.

7:24