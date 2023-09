Jolanda veranderde in paar maanden van topfitte in doodzieke vrouw: ‘Ik ga dit gevecht niet winnen’

,,Help mijn kinderen!” Dat is de grootste wens van Jolanda Oosterlaken (52). Nadat haar partner tien jaar geleden overleed, is ze nu zelf ongeneeslijk ziek. ,,Ik ga dit gevecht verliezen”, laat ze weten.