Johnny (38) probeerde z'n geliefde papegaai uit boom te redden, dat werd z'n dood: 'Hij zou gaan trouwen’

UPDATE Man (38) die papegaai probeerde te redden uit een boom valt van ladder en overlijdt: ‘Verschrik­ke­lijk’

Een 38-jarige man is zaterdagochtend van een ladder gevallen in Dordrecht en daarbij om het leven gekomen. De politie spreekt van een ‘noodlottig ongeval’. Het slachtoffer probeerde een vogel te redden uit de boom. ,,Dit is verschrikkelijk.”

24 september