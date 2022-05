John S. (38) bekent schietdrama in Alblasserdam én doden man (60) uit Vlissingen

14 dagen langer vastDe 38-jarige John S. bekent dat hij verantwoordelijk is voor het bloedbad op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en voor het doden van een 60-jarige man in Vlissingen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie tegen deze site. De schutter uit het Zuid-Hollandse dorpje Oud-Alblas blijft zeker veertien dagen langer vastzitten.

De vermeende schutter John S. werd maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De schietpartij in Alblasserdam, waarbij de 34-jarige Nathalie uit Alblasserdam om het leven kwam, evenals de 16-jarige Ann-Sofie uit Dordrecht, voltrok zich vrijdagochtend. Een misdrijf in Vlissingen, waarbij een 60-jarige man om het leven kwam, zou twee dagen daarvoor door S. zijn gepleegd.

De 38-jarige verdachte, afkomstig uit Oud-Alblas, werd vrijdag kort na het dramatische incident op zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel door een arrestatieteam van de politie opgepakt. Bij de schietpartij op de Alblasserdamse zorgboerderij vielen twee doden: een medewerker van de zorgboerderij. En de 16-jarige Ann-Sofie. ‘Onze lieve sociale kleindochter, 16 jaar, vol plannen, in de bloei van haar leven, zomaar opeens dood!’ schreef de familie op sociale media.

Quote Ik herinner me haar als een positief, lief, vrolijk meisje Oom van Ann-Sofie

Het meisje had een geestelijke beperking. Een oom van haar geeft aan dat ze ‘bijzonder’ was. ,,Maar ik herinner me haar als een positief, lief, vrolijk meisje.” Ze zat nog vol plannen, laten familieleden weten, die via sociale media tal van condoleances en steunbetuigingen ontvangen.

Twee anderen - een jongen van 12 en een vrouw van 20 - raakten zwaargewond. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis. Over hun huidige toestand en andere zaken kan het Openbaar Ministerie vanochtend geen mededelingen doen. Daarnaast raakte nog een derde persoon in shock. ,,Die is door de huisarts behandeld”, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Drie keer moord

Het OM verdenkt John S. vooralsnog van drie keer moord, dan wel doodslag, van twee pogingen daartoe en van verboden wapenbezit. Na de gebeurtenissen in de zorgboerderij werd bekend dat hij ook de vermoedelijke dader is van het misdrijf in Vlissingen. Daar werd op 4 mei in een winkel aan de Sint Jacobsstraat een dode man aangetroffen. Het gaat volgens de politie om de 60-jarige exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory.

Direct na het aantreffen van het slachtoffer In Vlissingen werd een groot opsporingsonderzoek gestart. ,,Op donderdagavond 5 mei kwam de 38-jarige man uit Oud-Alblas in beeld als mogelijke verdachte. Daarop zijn direct diverse bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet om hem te kunnen lokaliseren en vervolgens aan te houden”, aldus de woordvoerder. ,,De man was echter voortvluchtig. Na het incident in Alblasserdam bleek dat de aangehouden man, dezelfde man was als waar de politie eenheid Zeeland West-Brabant naar op zoek was.”

De verdachte heeft voorafgaand het dodelijke geweld in Alblasserdam een mail gestuurd aan RTL Boulevard, waarin hij zou hebben aangegeven dat de winkelier in Vlissingen een toevallig slachtoffer is geweest. Hij zou zijn wapen hebben willen testen.

Slachtofferhulp

Het onderzoek naar beide incidenten is nog steeds in volle gang. Twee grote teams van rechercheurs van de politie eenheden Zeeland West-Brabant en Rotterdam doen het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie. ,,De verdachte heeft het afgelopen weekend meerdere verklaringen afgelegd. Ook heeft hij verklaard twee mails te hebben gestuurd aan RTL Boulevard. Deze mails worden in het opsporingsonderzoek betrokken. Samen met andere onderzoeksresultaten worden deze nu nader onderzocht en bekeken, om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen.”

Voor alle betrokkenen van het heftige schietincident is slachtofferhulp ingeschakeld. Ook anderen die het aangaat mogen zich melden als ze hulp nodig hebben: ,,Het OM kan zich voorstellen dat de incidenten enorme impact hebben op de gemeenschap in Alblasserdam en Vlissingen. Mocht u hulp nodig hebben bij het verwerken van dit drama, dan kunt u contact opnemen met slachtofferhulp.”

