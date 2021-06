Jogchum (80) neemt eindelijk afscheid van boekenwinkel, buurt springt in de bres: ‘Ik kan niet meer’

VIDEO Nederland mogelijk sneller verlost van mondkapjes­plicht

15 juni De kans is reëel dat Nederland sneller dan verwacht afscheid neemt van de mondkapjesplicht in publieke ruimten. Verschillende OMT-leden zien het wel zitten en ook in kabinetskringen ligt de optie op tafel. ,,Van die mondkapjes wil je in principe het liefst als eerste weer af.”