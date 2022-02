Jizairis (14) verongelukte op het zebrapad, moeder spreekt in rechtszaal: ‘Ben mijn levenslust verloren’

Koude rillingen in de Rotterdamse rechtbank. De advocaat van de nabestaanden van Jizairis Roberti toont een foto van het zwaar gehavende meisje in haar ziekenhuisbed op de ic. Ze is met slangen gekoppeld aan machines, haar mooie bos krullen is afgeschoren en er lopen hechtingen over haar hele hoofd na een hersenoperatie. ,,Dit is hoe een moeder haar kind aantrof na het ongeluk”, vertelt hij de aanwezigen.