‘Jij hebt een gezin met vijf kinderen verwoest toen je hem doodschoot’

stille tochtZwijgen over moord blijft ongehoord. Dat was het thema van de eerste stille tocht voor onopgeloste moordzaken, vanavond in Almere. Nabestaanden kregen er steun van een reeks BN’ers onder wie ministers Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Ook misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en John van den Heuvel liepen mee in de tocht om aandacht te vragen voor de situatie van de nabestaanden. De protestmars duurde een uur en vond plaats op het zonovergoten en door recreatiegangers bevolkte stadslandgoed de Kemphaan. Er waren volgens de politie zo’n 200 tot 250 deelnemers. Ze liepen in stoet achter een doedelzakspeelster aan met daarachter een wit spandoek met in grote zwarte letters het thema.



,,Trek je mond open, laat deze mensen niet langer in onzekerheid. Neem je verantwoordelijkheid”, sprak initiatiefneemster Wicky van der Meijs voorafgaand aan de tocht tot de aanwezigen. Haar boodschap was gericht aan de moordenaars en mensen met informatie over de onopgeloste moorden. Het gaat om zo’n 800 tot 1000 mensen in Nederland, zo vertelde politiechef Aart Garssen even daarvoor.



Je rechtstreeks richten tot die moordenaars en mensen die iets weten over de zaak heeft effect, getuigde Van der Meijs. Ze schreef twee weken na de moord op haar vader Martien (72), in 2002 tijdens het uitlaten van zijn hondje, een brief aan de onbekende moordenaar met vragen waarin steeds drie woordjes terugkwamen: wie ben jij?

Tranen

Twee jaar geleden leek haar brief eindelijk succes te hebben. Van de politie vernam ze dat iemand spijt had en zijn hart wilde laten spreken over de zaak. ,,Dat gaf hoop, maar die bleek vals. Hij sloot zijn hart weer. Daarom sta ik nu hier”, sprak Van der Meijs tussen haar tranen door.

Ze vroeg 150 nabestaanden van slachtoffers van onopgeloste moordzaken de afgelopen maanden om ook een brief te schrijven aan de moordenaars en mensen uit hun omgeving die iets van de moorden weten. Acht nabestaanden lazen de belangrijkste regel uit hun brief voor.

Quote Niet weten wat er gebeurd is, achter­volgt mij levenslang. Laat de dader alsje­blieft vertellen wat er gebeurd is Wil Vreeburg

Een aantal voorlezers barstte in tranen uit. Andere nabestaanden en ook bezoekers werden eveneens overmand door emoties. ,,Hoe is het om jezelf in de spiegel aan te kijken?”, snotterde Dhyan Duijn. Haar zoon Rob Bouwmeester (40) verdween in 2007 nadat hij bij het Zuid-Spaanse Murcia in een bootje de zee op was gegaan. Wil Vreeburg hield het ook niet droog. Haar dochter Caroline (24) werd in de zomer van 1996 in Frankrijk vermoord. Ze was onderweg naar de camping waar haar familie zat. ,,Niet weten wat er gebeurd is, achtervolgt mij levenslang. Laat de dader alsjeblieft vertellen wat er gebeurd is.”

Geweten

De moeder van de in 2017 in Biddinghuizen vermoorde Esther Paul (43) uit Almere, Suus Paul, richtte zich in haar brief ook tot haar dochter. ,,Jouw moordenaar straft ons. Wij hebben pijn en verdriet.” De moordenaar van Marlon Fidanque (31) uit Apeldoorn, de man die in 2016 in zijn voortuin werd doodgeschoten, kreeg een pittige boodschap. ,,Jij hebt een gezin met vijf kinderen verwoest toen je hem doodschoot. Nota bene voor de ogen van zijn hoogzwangere vriendin. Door jouw toedoen moet de baby, een zoontje, opgroeien zonder vader. Wie heeft dit op zijn geweten?”, sprak een vriendin van weduwe Claudia.

Daders persoonlijk aanspreken heeft wel degelijk zin, bevestigde klinisch psycholoog Jan Louwman. Hij werkt al jarenlang in strafinrichtingen. ,,Ik heb zelf vier keer meegemaakt dat een gedetineerde wroeging kreeg. Een recent voorbeeld is dat van de 46-jarige Est die zichzelf afgelopen week meldde bij de politie.” De man wilde naar eigen zeggen een bekentenis afleggen over de moord op kickbokser Coen de Nijs in 2001 in Alkmaar.

Gevangenispersoneel wil de nabestaanden van slachtoffers van onopgeloste moordzaken helpen bij hun initiatief om zich te richten tot de daders. ,,We gaan de briefschrijvers uitnodigen om hun brieven voor te lezen in de penitentiaire inrichtingen. Wellicht bezorgen we eventuele mededaders daarmee ook wroeging”, aldus Louwman.