'Jihadlectuur' op terroristenafdeling Vught

Onderzoek ernstige gasexplo­sie Den Haag: nog veel meer woningen lopen risico

12:10 De verwoestende gasexplosie middenin de Haagse wijk Laak afgelopen januari is veroorzaakt door een scheur van 12 centimeter in een grijs gietijzeren gasleiding. In Nederland liggen nog duizenden kilometers van dat soort leidingen, dus nog veel meer woningen lopen risico. Dit oude type gasleidingen moet sneller dan gepland worden vervangen, is de conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen.