Jeugdzorgmedewerkers staken op 15 maart een dag lang

Waarom zwijgt Edwin van der Sar op dit moeilijke moment voor Ajax?

Ajax staat volgens eigen zeggen ‘midden in de maatschappij’, maar in de praktijk lijken ‘de wetten van de kleedkamer’ in het hele bedrijf te gelden. Met oud-spelers aan de macht, is dat niet verwonderlijk. De affaire-Overmars onderstreept dat.

11 februari