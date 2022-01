‘Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing kinderen’

Uithuisplaatsing van een kind is in principe bedoeld als een tijdelijke maatregel. Er moet actief worden gewerkt aan terugplaatsing, zo staat in de Nederlandse jeugdzorgrichtlijnen en dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de praktijk blijkt dit echter vaak niet haalbaar. Onder andere lange wachtlijsten en een tekort aan personeel maken terugplaatsing vaak lastig realiseerbaar.