Jeugdpsychiater GGZ verdacht van kindermisbruik in Nepal

Piet Hein van T., de jeugdpsychiater uit Makkinga, die wordt verdacht van kindermisbruik in Nepal, heeft jarenlang gewerkt voor de GGZ's in Drenthe en Friesland.

De Makkingaster (66) vertrok twee weken geleden voor een vakantie naar Nepal. Hij zou dit weekeinde terugkeren. Afgelopen donderdag werd hij op heterdaad betrapt met een vijftienjarige jongen in een guesthouse in de Nepalese hoofdstad Katmandu. Volgens hulporganisatie Terre des Hommes is de psychiater de afgelopen jaren meerdere keren naar het land gereisd en daar vaker gezien in het gezelschap van jonge jongens.

Jeugdpsychiater bij GGZ

De inwoner van het Friese dorp Makkinga heeft jarenlang gewerkt voor GGZ Friesland. Hij nam daar zo'n tien jaar geleden afscheid als kinder- en jeugdpsychiater. Vervolgens ging hij aan de slag bij de GGZ Drenthe. Daar werkte hij van 2005 tot zijn pensionering, eind vorig jaar, als kinder- en jeugdpsychiater in deeltijd in Emmen, Meppel en Hoogeveen. Op die locaties is door niemand melding gemaakt van misbruik, stelt GGZ-woordvoerder Jolanda Ubels. ,,We hebben geen signalen ontvangen dat hij zich bij GGZ Drenthe schuldig heeft gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag."

De 66-jarige was ook als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan Therapeuticum in Joure. Daar zijn de collega's erg geschrokken. Ze willen geen commentaar geven. Van T. woonde alleen in zijn verbouwde boerderij in Makkinga. Hij heeft twee volwassen kinderen en is opa.

Geld en snoep

Bij een actie om kindermisbruik op te sporen werd de Nederlander donderdag samen met vijf anderen gearresteerd. Volgens The Himalayan Times, een Engelstalige krant in Nepal, lokte hij kinderen met geld en snoep. Hij zou langdurige relaties met minderjarigen hebben onderhouden. Mogelijk hangt hem elf jaar in een Nepalese cel boven het hoofd, indien hij niet wordt uitgeleverd aan Nederland.

Volgens Terre des Hommes blijkt uit onderzoek dat de verdachte het slachtoffer al misbruikt sinds zijn elfde. Hij zou een goede vriend zijn van de familie van het slachtoffer en sponsorde het gezin door middel van giften voor onder meer de schoolopleiding van de kinderen. Het slachtoffer en de familie krijgen psychosociale hulp en juridische begeleiding.

Verder onderzoek

De politie heeft vrijdag huiszoeking gedaan in zijn woning in Makkinga en 'gegevensdragers' in beslag genomen. Onderzocht wordt of hij meer slachtoffers heeft gemaakt en ook of hij kinderpornografisch materiaal heeft vervaardigd of verspreid.