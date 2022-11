Jeugdherinnering: hoe hoorde jij van ‘het geheim’ van Sinterklaas?

Hoorde je ‘het echte verhaal’ van je vader of moeder? Of van anderen? Vriendjes/vriendinnetjes op het schoolplein? Of kwam je er zelf achter en hoe dan? Omdat Sinterklaas de schoenen van Ome Piet droeg ... of iets anders? En - wat we ook graag willen weten: hoe reageerde je op het nieuws? Was je boos? Verdrietig? Of had je er meteen vrede mee?



Je kan je toelichting en contactgegevens in het formulier hieronder achterlaten. De redactie neemt na een selectie met een aantal inzenders telefonisch contact op.



(Ter info: deze oproep is wat ‘verhullender’ dan je van ons gewend bent: we gunnen alle jonge 'gelovige’ kinderen namelijk een fijn, ongestoord heerlijk avondje.)