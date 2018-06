Jeugddetentie geëist voor moord op Nick Bood

Woensdag werd tegen de 19-jarige medeverdachte al achttien maanden jeugddetentie geëist, waarvan zes voorwaardelijk. De jongen uit Assendelft werd vorig jaar op 29 april neergestoken in het centrum van Zaandam, vermoedelijk vanwege een ruzie over een wietschuld van enkele honderden euro’s. Enkele uren daarna overleed hij in het ziekenhuis in Amsterdam.



Het OM vindt bewezen dat de verdachten Nick Bood met een vooropgezet plan van het leven hebben beroofd en dat er dus sprake is van moord. De verdachten zouden het slachtoffer op de bewuste dag hebben opgewacht.



De zaak tegen N. werd achter gesloten deuren behandeld, omdat hij minderjarig is. De uitspraak is op 5 juli.