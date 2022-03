Jeugdbescherming doet aangifte tegen ouders die online heksenjacht openen op medewerkers: ‘Onacceptabel’

Op sociale media circuleren accounts waarop ouders de namen en privégegevens van begeleiders en jeugdbeschermers verspreiden. Ze roepen volgers op om informatie over de medewerkers, van wie de namen niet altijd bekend zijn bij ouders, te delen. In een van de accounts wordt zelfs gepleit om de doodstraf in te voeren voor - zoals zij het noemen - ‘staatskinderontvoerders’.

Mikpunt van agressie

Het komt de laatste tijd met regelmaat voor dat medewerkers van jeugdbescherming het mikpunt zijn van intimidatie en agressie, bevestigt een woordvoerder. ,,We zien inderdaad steeds vaker dat cliënten dit gedrag, zoals het plaatsen van adres/privégegevens op internet, op social media laten zien”, aldus woordvoerder Roos Breevaart.

Dat ouders emotioneel raken als jeugdbescherming betrokken wordt tijdens het opvoeden van het kind, begrijpt Breevaart. ,,Immers: iedere ouder houdt van zijn kind. Dat ouders in hun emotie soms heftig reageren snappen we dan ook. Maar we vinden het onacceptabel als dit uitmondt in grensoverschrijdend gedrag, agressie, bedreigingen en geweld. Helaas komt dit te vaak voor.”

Wanneer er sprake is van doxing, stapt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond altijd naar de politie om de veiligheid van haar personeel te garanderen. ,,Bij doxing doen wij altijd aangifte”, benadrukt Breevaart. Doxing is het publiceren en verspreiden van persoonlijke gegevens om iemand te intimideren. Sinds vorig jaar zomer is het kabinet bezig om een wetsvoorstel op te stellen voor het strafbaar stellen van daders die zich schuldig maken aan het publiceren van identificerende persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. Daar moet een maximale gevangenisstraf van één jaar op komen te staan.

Verhardend klimaat

Het gedoe rond doxing past in een trend van een verhardend klimaat rond jeugdbescherming. In Overijssel namen ze de proef op de som en onderzochten ze dat meer dan 90 procent van de jeugdbeschermers in die provincie regelmatig te maken heeft met agressie en bedreigingen. Een deel van hen overweegt daarom te stoppen met het werk.

„We weten dat er besloten groepen zijn waarin bijvoorbeeld filmpjes worden gedeeld van uithuisplaatsingen, of van gesprekken met onze medewerkers”, stelde bestuurder Ruud Brinkman van jeugdbescherming afgelopen zomer tegen deze site. ,,Meestal is daar flink in geknipt om een bepaalde voorstelling van zaken te geven. Bij die filmpjes worden dan naam, adres en foto’s geplaatst van de betrokken jeugdbeschermer. Het is bedreigend en intimiderend, dus dat zou gewoon strafbaar moeten zijn.”

Grote problemen

Het online bejegenen en intimideren van professionals komt bovenop de problemen die spelen bij jeugdbescherming. De situatie is al lange tijd onhoudbaar, waarschuwden de veertien jeugdbeschermingsinstellingen in december. Bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor uithuisplaatsingen van kinderen loopt personeel weg en is het verzuim hoog.

Ook is er veel te weinig tijd voor de begeleiding van gezinnen en kinderen. Kwetsbare gezinnen en kinderen dreigen de dupe te worden van de situatie. Door wachtlijsten in de zorg krijgen gezinnen niet de hulp die ze nodig hebben.

Doxing Door de opkomst van internet en sociale media heeft doxing de laatste jaren een enorme vlucht genomen. ,,Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens van anderen te verspreiden is meer dan schofterig. Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken”, stelde Grapperhaus afgelopen zomer. ,,Hele gezinnen voelen zich vaak niet meer veilig thuis, mensen durven niet meer onbevangen naar buiten te treden en zichzelf te zijn. Ook collega’s worden erdoor geraakt. Dit gaat echt een grens over en dat moeten we duidelijker in de wet vastleggen.’’ Korpschef Henk van Essen steunt het initiatief van Grapperhaus. ..Het is goed dat publiceren van privégegevens van politie en al die anderen met publieke taak eindigt. Ik verwacht dat dit gaat helpen tegen deze vorm van intimidatie”, twitterde de baas van de Nationale Politie.