Jeugd massaal naar boekenwinkel door TikTok: ‘Ze verkopen als een tierelier’

Interview onderwijsminister ‘Onaccepta­bel dat sommige schoolkin­de­ren betere kansen krijgen dan andere’

Vandaag starten de scholen weer, eerst in het midden van Nederland. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) maakt zich zorgen over de ongelijke ontwikkelingskansen voor schoolkinderen in ons welvarende land. Daarom wil hij tienduizenden leerlingen op en rondom school extra activiteiten en ondersteuning aanbieden naast de gewone lessen.

22 augustus