Jelle Brandt Corstius krijgt geen straf voor smaad in zijn jarenlange conflict met Gijs van Dam

Brandt Corstius schreef in 2017 tijdens het wereldwijde #MeToo-debat een stuk in dagblad Trouw waarin hij vertelde hoe hij ‘aan het begin van zijn carrière’ in 2002 was verkracht door een collega. Hij zou zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Hoewel hij geen naam noemt in het stuk, vond tv-producent Gijs van Dam dat hij wel te herleiden was. Het incident speelde zich af toen Brandt Corstius (als stagiair) en Van Dam bij het programma Barend en Van Dorp werkten. Dat stond niet in Trouw, maar maakte Frits Barend later bekend.

Twee andere uitspraken wel smadelijk, niet strafbaar

De rechter vindt niet dat Brandt Corstius - die niet aanwezig was bij de uitspraak - zich met dat verhaal schuldig heeft gemaakt aan smaad. Twee latere uitspraken van Brandt Corstius ziet de rechter wel als ‘smadelijk’. Het gaat om uitspraken in een persbericht wat hij uitbracht als reactie op een bericht van het OM en een uitspraak in een interview in De Volkskrant. Maar de rechtbank schaart die uitlatingen onder de vrijheid van meningsuiting ‘in de context van het publieke debat’. Oftewel: de uitspraken op zich zijn smadelijk, maar in de context van de hele discussie tussen en over Brandt Corstius en Van Dam, konden de uitspraken wél en is Brandt Corstius dus niet strafbaar.

De rechter ondervroeg Brandt Corstius vorige maand kritisch over de exacte bedoelingen die hij had. Wilde hij nou in z’n algemeenheid seksueel misbruik van mannen aankaarten of had hij ook zijn pijlen gericht op Gijs van Dam? Waarom bijvoorbeeld, liet hij het weten aan Frits Barend en gaf hij hem toestemming om daarover in de media te spreken?

Maar volgens Brandt Corstius is het vooral Van Dam zelf geweest die zichzelf bekend heeft gemaakt als ‘de verdachte'. Van Dam stapte destijds in het programma Pauw naar voren als de man op wie Brandt Corstius doelde. Daarmee maakte Van Dam volgens Brandt Corstius zelf de keus zich bekend te maken.

‘In een dronken bui’

De zaak leidde destijds tot veel ophef. Van Dam beet fel van zich af en ontkende het misbruik. Brandt Corstius deed daarop aangifte tegen hem, en Van Dam deed op zijn beurt weer aangifte van smaad. Van Dam erkent overigens eenmalig seks gehad te hebben met Brandt Corstius, maar stelt dat dit geheel vrijwillig verliep, in een dronken bui. Uiteindelijk besloot het gerechtshof dat het OM Jelle Brandt Corstius moest vervolgen en dat de zaak voor de rechter moest komen.

Brandt Corstius vertelde tijdens de rechtszaak hoe zwaar de hele affaire is geweest en dat hij door het incident veel werk kwijtraakte, terwijl ‘zijn belager’ wel in allerlei mooie banen opdook. Het hele incident werd een enorme media-rel en keerde zich tegen hem:,,Ik heb nooit gewild dat het zo zou uitpakken. Mijn grootste angst is dat er nu juist mínder mensen zijn die met hun verhaal naar buiten durven komen,” zei hij.

Het Openbaar Ministerie liet bij de (milde) strafeis al weten rekening te houden met het feit dat Brandt Corstius al veel last heeft gehad van de hele affaire.

Brandt Corstius heeft de aantijging aan het adres van Van Dam nooit ingetrokken. Wel stelde hij voor om met Van Dam in gesprek te gaan om de hele affaire eindelijk af te sluiten.