Jehova's getuigen naar rechter: ‘Invallen om seksueel misbruik onrechtmatig’

De politie-inval in onder meer het hoofdkantoor in Emmen van Jehova’s getuigen Nederland was volgens het bestuur van het geloofsgenootschap onrechtmatig. Het bestuur stapt naar de rechter, schrijft Dagblad van het Noorden .

Het Openbaar Ministerie (OM) is het niet eens met de beschuldiging. Morgen wordt in de rechtbank in Zwolle het klaagschrift behandeld dat het bestuur heeft ingediend over de doorzoekingen en inbeslagname van documenten en computers. De partijen willen vooraf niet reageren.



De invallen in het hoofdkantoor, twee koninkrijkszalen en enkele woningen zijn in november 2018 gedaan in het kader van onderzoeken naar vermeend seksueel misbruik door (ex-) jehova-leden.

‘Verschoningsrecht geschonden’

Bronnen melden dat het bestuur vindt dat met de doorzoekingen het zogeheten verschoningsrecht is geschonden dat de ouderlingen van hun religieuze organisatie zouden hebben. Voor bijvoorbeeld advocaten, artsen, verpleegkundigen, notarissen en een aantal geestelijken geldt een beroepsgeheim. Zij kunnen met beroep op hun verschoningsrecht weigeren informatie te geven over wat een cliënt of patiënt heeft verteld. Een rechter moet altijd toestemming geven voor een doorzoeking. Als het gaat om invallen bij advocaten of artsen moet aan extra strenge eisen worden voldaan.

De Jehova’s getuigen zijn van mening dat die strengere eisen ook gelden voor hun ouderlingen, omdat slachtoffers en mogelijke plegers van seksueel misbruik hun verhaal in vertrouwen hebben verteld. Het bestuur vindt dat voorafgaand aan de invallen door een rechter getoetst had moeten worden of het opsporingsbelang in dit geval zo groot was dat het verschoningsrecht van de medewerkers van de religieuze organisatie ervoor mocht wijken.

‘Principiële uitspraak’

Aan de rechtbank in Zwolle wordt gevraagd te oordelen of het verschoningsrecht inderdaad is geschonden en de invallen dus onrechtmatig waren. Het bestuur wil hierover een principiële uitspraak van de rechtbank. Het OM heeft eerder gezegd dat de doorzoekingen gericht waren op dossiers van de interne rechtsgang over elf vermeende misbruikzaken, waarbij (ex-)jehova’s betrokken zouden zijn.

Los van onderzoeksrapport seksueel misbruik

Het onderzoek van het OM naar individuele verdachten staat los van het onderzoeksrapport dat vorige week verscheen over de manier waarop de jehova-organisatie omgaat met seksueel misbruik. Het bestuur heeft tevergeefs geprobeerd via een kort geding publicatie van het rapport van de Universiteit Utrecht te voorkomen.