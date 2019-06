Jeffrey (17) gaat zelf achter fietsenheler aan: ‘Ik voelde mijn hart in mijn keel’

Voor een garagebox, nabij De Koppele in Eindhoven, stelde de verkoper zich voor, met de fiets aan zijn hand. Van de Wijdeven en zijn ouders hielden een gesprek met hem en stelden voor om een testritje te maken. Dat vond de Eindhovenaar niet erg.



Van de Wijdeven: ,,Ik reed een blokje om, buiten het zicht van de verkoper, en kwam in contact met de politie. Ze vroegen mij te kijken naar het framenummer, maar die was weggekrast en overgespoten. Toen stelden ze aan mij voor om terug te gaan naar de verkoper, de betaling ‘gewoon’ te doen en het gesprek tegelijkertijd op te nemen, door het gesprek te laten lopen tijdens de transactie.”



Schuddend en bevend - ,,ik voelde mijn hart in mijn keel” - volbracht Van de Wijdeven die taak. Op dat moment kwam er een politieauto aangescheurd. ,,Die verkoper keek zijn ogen uit. Hij leek zichzelf af te vragen: ‘wat gebeurt hier allemaal?’”



De man, een 48-jarige Eindhovenaar, werd vervolgens aangehouden voor heling. Binnen in zijn garage stonden nog eens tientallen fietsen en onderdelen. De politie onderzoekt nog of die ook van diefstal afkomstig zijn. En Van de Wijdeven tuft weer lekker rond op zijn Gazelle.