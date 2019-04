Jebroer: Ik ben verantwoordelijk voor een nieuwe generatie hardstyle-fans

Een zaal die losgaat op hardstyle, zijn weg naar succes in Duitsland en een compliment van ‘de baas van de Nederlandse muziekindustrie’. Het komt allemaal voorbij in de nieuwe aflevering van de AD-documentaireserie Bondig , die deze keer gaat over de controversiële rapper Jebroer. Het is de tweede aflevering van de serie, waarin Sascha Visser een inkijkje geeft in het leven van BN’ers.

Tim Kimman begon als achttienjarige met rappen onder de naam Jebroer en bracht in 2010 zijn debuutsingle Btje Vliegen Tog uit. In de jaren die volgden bouwde hij een trouwe fanbase op, waarna hij in 2017 landelijke doorbrak met zijn megahit Kind van de Duivel. Jebroer kreeg er een heleboel fans, maar ook critici bij. Vooral binnen bepaalde christelijke kringen werd er afkeurend gereageerd op de expliciete tekst van het nummer. Landelijke discussies, een protestbrief van meerdere dominees en enkele gecancelde concerten waren het gevolg.

Zulke reacties passen bij de keuzes van Jebroer, die graag de controverse opzoekt. Met een kleine grijns vertelde hij Visser in de eerste aflevering dat al die boze, protesterende mensen hem niet slecht uitkwamen. „Die mensen hebben mij juist geholpen. Het was alsof ze niet beseften dat het mij alleen maar groter maakte.”

Volledig scherm Jebroer in de tweede aflevering van Bondig. © Fish to Fish Media

In de eerste aflevering van Bondig kwam ook een andere publieke ruzie van de rapper voorbij. De intro, met daarin de stevige discussie tussen Jebroer en de agenten, is een scene uit de videoclip van zijn nummer Polizei, waarin de rapper een heftig conflict met de politie nabootst in de stijl van het televisieprogramma Wegmisbruikers!.

Toen de rapper recent door de politie aan de kant werd gezet na een verkeersovertreding hoorde hij dat er normaal gesproken een cameracrew van Blik op de Weg meereed met deze agent. Er ging meteen een belletje rinkelen bij Jebroer: „Als we dat nou eens namaken, dan gaan we sowieso viraal.”

En dat gebeurde. De videoclip resulteerde namelijk in een nieuwe hit én een nieuwe rel. Volgens de politie had de productiemaatschappij de bij de uitlening van de politieauto’s en uniformen gemaakte afspraken overtreden en waren er verkeersregels overtreden tijdens het filmen. De media sprongen er bovenop, Jebroer ontkende de beschuldigingen en ondertussen schoot het aantal weergaven van de clip binnen korte tijd ruim over de miljoen.

Die grootschalige aandacht heeft Jebroer niet altijd gehad. Als beginnende rapper bij het hiphopcollectief Nouveau Riche scoort hij in enkele jaren tijd een paar bescheiden hitjes. De rapper besluit het roer om te gooien en een eigen label te beginnen. Deze keuze pakt goed uit, want inmiddels is Jebroer een landelijk bekende artiest geworden. Zijn succesformule is eenvoudig:„Ik ben gewoon mijn droom gaan volgen.”

Volledig scherm Still uit de spraakmakende videoclip van Jebroer. © YouTube

In de tweede aflevering gaat hij dieper in op zijn huidige succes. Hij vertelt over zijn doorbraak in Duitsland, waar hij inmiddels bijna net zoveel luisteraars heeft als in Nederland. De rapper denkt zelfs dat hij ‘verantwoordelijk is voor een hele nieuwe generatie die houdt van hardstyle’.

En dat succes gunt hij anderen ook. Bij zijn label ROQ ‘N’ Rolla, begeleidt hij artiesten die zich, net als hijzelf, afzonderen van de rest. Juist die artiesten wil hij ‘helpen van niets naar iets’.

Toch is zijn carrière en die van de mensen op zijn label niet het belangrijkst. Lachend zegt hij tegen Visser dat het voor hem uiteindelijk alleen telt of zijn kinderen genoeg hebben. „Voor altijd”, voegt hij er met een serieus gezicht aan toe.